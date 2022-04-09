"بديله مصري".. مصدر لمصراوي: اتحاد الكرة يستقر على رحيل فينجادا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365:

أكد مصدر، أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام، استقر على رحيل نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد.

وكان اتحاد الكرة قرر تعيين فينجادا في إبريل من عام 2021، مديراً فنياً للاتحاد خلفاً لمحمود سعد، وبدأ البرتغالي مهامه بداية من أول مايو من العام الماضي.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "اتحاد الكرة استقر على رحيل نيلو فينجادا عن منصبه بنهاية شهر أبريل الجاري".

وأضاف: "منصب المدير الفني لاتحاد الكرة سيظل متواجداً، والمرشح القادم لخلافة فينجادا، سيكون مصري ولكن لم يتم الاستقرار حتى الآن على اسم".

وأشار المصدر إلى أن البرتغالي كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر، لم يطلب بقاء أو رحيل فينجادا عن منصبه في اتحاد الكرة.

ويُعد فينجادا من أبرز الأسماء التي تواجدت في مصر على المستوى التدريبي في الألفية الجديدة، حيث تولى الإدارة الفنية لنادي الزمالك موسم 2003-2004، وقاد الفريق الأبيض للتتويج بالدوري وكأس السوبر المصري السعودي والسوبر الأفريقي.