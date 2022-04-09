مصادر لمصراوي: مفاوضات بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية على نقل تبعية لجنة الحكام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد عبدالباسط:

أفادت مصادر بوجود مفاوضات بين مسؤولي اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة على نقل تبعية لجنة الحكام لرابطة الأندية.

وأشارت المصادر وفقًا لمصراوي، إلى أن رابطة الأندية المحترفة وضعت خطة في حال تم نقل تبعيه لجنة الحكام لها.

وأضافت المصادر:"حال نقل اللجنة لرابطة الأندية سيتم عمل عقود احترافية بالكامل لأطقم التحكيم بجانب البدالات وستكون عقودهم سنوية وسيتم حجز فنادق لهم ليلة المباراة بدل من الذهاب للمباراة مباشرة، على أن يكونوا متفرغين ويتركوا أعمالهم غير التحكيم".

وأتمت المصادر ذاتها تصريخاتها بالتنويه إلى أن الرابطة حال نقل اللجنة لتكون تحت إدارتها ستُجرب خطتها على 30 طاقم تحكيمي بالدوري الممتاز ثم سيتم تعميمها.