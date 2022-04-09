مصدر لمصراوي: كيروش أبلغ اتحاد الكرة بمطالبه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

كشف مصدر من داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، بأن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر أبلغ إدارة الجبلاية بكافة مطالبه من أجل الاستمرار في منصبه.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي: "كيروش طلب استمرار الجهاز المعاون الأجنبي، بالإضافة إلى بقاء عصام الحضري في منصب مدرب حراس المرمى كما هو".

وتابع: "لم يكن هناك أي مطالب مالية من جانب كيروش من أجل الاستمرار مع منتخب مصر".

وتم الاستقرار على القبول برحيل وائل جمعة كما أعلن بنفسه من قبل، مع رحيل ضياء السيد عن منصب المدرب العام للفريق.

ويعقد اتحاد الكرة اجتماعا غدا الأحد من أجل الإعلان النهائي عن الاتفاق ببقاء كارلوس كيروش في منصبه لقيادة المنتخب المصري في الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك بعدما نفى كيروش في وقت سابق أن يكون له مطالب فيما يتعلق بشكل جدول الدوري.