اتحاد اليد يرد على نائب الزمالك في واقعة إخفاء ميدالية نهائي الكأس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال مصدر باتحاد كرة اليد، إن محمد الأمين، رئيس الاتحاد، لم يعط للواء مصطفى هدهود، نائب رئيس الزمالك، ميدالية فضية أو ذهبية، خلال مراسم حفل نهائي كأس مصر لكرة اليد.

ونفى هدهود لمصراوي، السبت، إخفاء ميدالية في جيبه أثناء مراسم التكريم، وقال: هذا لم يحدث، حصلت على ميدالية فضية وليست ذهبية، واتكلمت مع محمد أمين، رئيس اتحاد اليد ووافق، عشان فيه زيادة في الميداليات، روحوا اسألوا محمد أمين، أنا معرفش حاجة عن المؤتمر ومحدش كلمني من نادي الزمالك.

إقرأ أيضاً.. أول تعليق لنائب رئيس نادي الزمالك على واقعة إخفاء ميدالية نهائي كأس اليد

وأضاف المصدر لمصراوي: اللوائح تمنع رئيس الاتحاد أو المدير التنفيذي إعطاء أي ميدالية لأي شخص ليس له صفة فنية في الفريق المكرم.

وتابع المصدر: لا يملك رئيس الاتحاد وليس من صلاحياته أن يعطي ميدالية لأي حد، الصلاحية الوحيدة اللي يملكها ممثل الاتحاد هو إنه يجيب ميدالية لأي لاعب محضرش التكريم، وتكون الترابيزة فضيت من الميداليات.

إقرأ أيضاً .. رد فعل عاجل من مرتضى منصور ضد نائبه بسبب فيديو الميدالية

توج نادي سبورتنج بطلا لكأس مصر لكرة اليد لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك.

وفاز سبورتنج على الزمالك بنتيجة 33-30 على صالة نادي المقاولون العرب في نهائي كأس مصر لكرة اليد.