رد فعل عاجل من مرتضى منصور ضد نائبه بسبب فيديو الميدالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:



دعا المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المجلس لعقد جلسة طارئة اليوم الساعة 4 عصراً لمناقشة ما بدر من نائبه مصطفى هدهود .

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم السبت يظر هدهود وهو يحصل على ميدالية ذهبية من المخصصة لنادي سبورتنج بطل كأس مصر لكرة اليد.

وفاز سبورتنج على الزمالك 33-30 في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر التي أقيمت أمس وشهدت حضور هدهود ممثلاً لنادي الزمالك للمشاركة في مراسم تسليم الميداليات.

وأصدر نادي الزمالك بياناً رسمياً قبل قليل قال فيه إن مجلس الإدارة سيصدر قرار عاجل بشأن ما بدر من الدكتور مصطفي هدهود أثناء مراسم توزيع الميداليات".

وكان الزمالك قد توج ببطولة دوري اليد عن الموسم الحالي بعد تفوقه على النادي الأهلي صاحب المركز الثاني.