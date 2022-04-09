كل ما تريد معرفته عن رحلة "سلة الزمالك" للحفاظ على اللقب الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد فريق كرة السلة بنادي الزمالك، لخوض أولى مبارياته بمنافسات بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة (Bal)، التي تقام تحت رعاية رابطة الدوري الأمريكي للمحترفين (NBA).

فريق سلة الزمالك، الذي توّج بلقب النسخة الماضية من البطولة، سيلتقي عند الثامنة من مساء اليوم السبت بنظيره الجنوب أفريقي كوبرا سبورت في مستهل مشوارهما بالبطولة.

مجموعة الزمالك في بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة:

ويقع الزمالك في المجموعة الثانية التي يطلق عليها مجموعة النيل؛ حيث تضم فرق كوبرا سبورت الجنوب سوداني، فاب الكاميروني، بترو لواندا الأنجولي، كيب تاون تايجرز الجنوب إفريقي وإسبوار فوكاش الكونغولي وتُلعب مبارياتها على صالة دكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر في الفترة من 9 إلى 19 إبريل الجاري.

قائمة الزمالك في بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة:

ويدخل الزمالك بقائمة مكون من: أنس أسامة، مصطفى كيجو، إسلام سالم، أحمد ياسر، عمر هشام، أحمد عزم، أدهم عصاك، حازم المشد بجانب الرباعي الأجنبي: سوسا، ديوجو، ميك ميكيني، دي جي ستروبيري.

مواعيد مباريات الزمالك في بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة:

-الزمالك VS كوبرا سبورت بطل جنوب السودان يوم السبت الموافق 9 أبريل في تمام الساعة 8 مساء.

-الزمالك VS كيب تاون بطل جنوب أفريقيا يوم الثلاثاء في الساعة 11 مساء.

-الزمالك VS بترو لواندا الأنجولي يوم الجمعة الموافق 15 أبريل الساعة 11 مساء.

– الزمالك VS إسبوار فوكاش بطل الكونغو يوم السبت الساعة 11 مساء.

-الزمالك VS فاب بطل الكاميرون يوم الثلاثاء الموافق 19 أبريل الثلاثاء الساعة 11 مساء.

سعر تذاكر مباريات الزمالك في بطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة:

وطرحت اللجنة المنظمة للبطولة بالتعاون مع شركة تذكرتي تذاكر المسابقة والتي تنطلق اليوم القادم بعدد من الفئات والتي تبدأ من سعر 70 جنيه لليوم الواحد والذي يقام فيه مباراتين.

وجاءت تذاكر فئة المشجعين بـ 70 جنيهًا، بينما الفئة الأعلى "مقاعد عامة" ستكون بـ 90 جنيهًا، فيما خصصت اللجنة المنظمة مقاعد مميزة بقيمة 380 جنيهًا مع الحصول على "كوبون" دخول الخيمة الرمضانية، بينما ستكون مقاعد الـ VIP والمتواجدة في أرض الملعب بقيمة 600 جنيهًا مع السماح لحاملها بدخول قاعة الـ VIP الرمضانية.

وخصصت اللجنة المنظمة إمكانية شراء تذاكر مجمعة لحضور مباريات الزمالك الخمسة فقط في البطولة، حيث تبلغ قيمة التذكرة المجمعة فئة المشجعين بـ 300 جنيهًا، بينما المقاعد العامة تبلغ قيمة التذكرة المجمعة 400 جنيهًا، فيما ستكون المقاعد المتميزة بـ 1800 جنيهًا، ومقاعد الـ VIP بقيمة 2500 جنيهًا.

ومن المنتظر أن يُتاح للجماهير مقابلة أساطير لعبة كرة السلة والنجوم السابقين في منطقة المشجعين والتقاط الصور التذكارية معهم، كما تم تجهيز خيمات رمضانية للمشجعين حاملي التذاكر المجمعة للبطولة لتناول السحور وقضاء وقت ممتع مع عائلاتهم وأصدقائهم أثناء وبعد المباريات.