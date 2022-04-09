6 مباريات على 3 قنوات في نفس التوقيت.. كيف استعدت أون لإذاعة مبارتي الأهلي والزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

في ليلة رمضانية استثنائية يلعب الأهلي والزمالك وبيراميدز الثلاثي الأول ببطولة الدوري الممتاز مبارياتهم في الأسبوع الـ 13 من بطولة الدوري الممتاز في نفس التوقيت.

وحددت رابطة الأندية التاسعة والنصف من مساء اليوم السبت موعداً للمباريات الثلاثة ، الأهلي والمصري، الزمالك ومصر المقاصة، بيراميدز وغزل المحلة وهو ما ما وضع إدارة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة في مأزق بسبب مباريات الدوري الإفريقي لكرة السلة ونصف نهائي كأس الكرة الطائرة.

وقررت إدارة أون تايم سبورتس عدم نقل مباريات الزمالك مع كوبرا سبورت بطل جنوب السودان في افتتاح الدوري الإفريقي لكرة السلة والأهلي وبتروجيت ، الزمالك والجيش بنصف نهائي الكأس في الكرة الطائرة لتعارض موعدها مع مباريات الدوري .

وتذاع مباراة الأهلي والمصري عبر قناة أون تايم سبورتس 1 حيث يقود أحمد شوبير الأستوديو التحليلي الذي ينطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا ويستضيف، طه إسماعيل وعماد متعب وعمرو الدسوقي وأحمد الشناوي للفقرة التحكيمية فيما يعلق على المباراة محمد الكواليني.

وعلى قناة أون تايم سبورتس 2 يقود تامر صقر الأستوديو التحليلي الذي ينطلق في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا ويستضيف، فاروق جعفر ومحمد عمر وحازم إمام وأحمد الشناوي للفقرة التحكيمية فيما يعلق على المباراة مؤمن حسن.

وتنطلق مباراة بيراميدز والمحلة في تمام الساعة التاسعة والنصف دون أستوديو تحيليلي على قناة أون تايم سبورتس 3 ويعلق عليها أيمن الكاشف.

وقررت إدارة أون تايم سبورتس تسجيل مباراة الزمالك مع كوبرا سبورت بطل جنوب السودان التي في تمام الساعة التاسعة في افتتاح الدوري الإفريقي لكرة السلة وإذاعتها الساعة الواحد والنصف صباحاً على قناة أون تايم سبورتس 1

وبالنسبة لنصف نهائي الكأس للكرة الطائرة فقد تقرر تسجيل مباراة الأهلي وبتروجيت وإذاعتها الساعة الواحد والنصف صباحاً على قناة أون تايم سبورتس 3 وبعدها على نفس القناة مباراة الزمالك والجيش في نفس الدوري .

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