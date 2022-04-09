حوار.. لاعب آرسنال السابق لمصرواي: صلاح له حق الاختيار.. وضعه تغير مع كلوب.. ولماذا يرحل أرتيتا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

بدايته كانت مع آرسنال لكن وصعوبة الحصول على فرصة للمشاركة اختار الانتقال لفريق لندني منافس وهو ويست هام، الحديث هنا عن الإنجليزي صاحب الأصول التركية عمر ريزا.

"الخليج 365" تواصل مع صاحب الـ42 عامًا والذي يعمل حاليًا لفريق الشباب بنادي واتفورد، للحديث معه عن تجربته مع "الجانرز" و"المطارق" بجانب مستقبل مايكل أرتيتا ومحمد صلاح وموقعة مانشستر سيتي وليفربول.

وإليكم تفاصيل الحوار على الشكل التالي:

- كيف تقيم تجربتك مع آرسنال؟

بدأت كرة القدم مع آرسنال في سن الـ18 عامًا، مسيرتي كان بها أوقاتًا من الصعود والهبوط.

- ولماذا لم تستمر مع آرسنال؟

كنت شابًا وأريد المشاركة باستمرار، كان من الأفضل الصبر لكي أحصل على الفرصة، إلا أن هناك أوقاتًا من الممكن أن تختار القرارات الخاطئة وهذا ما قمت به.

- وهل تشعر بالندم الآن بترك آرسنال؟

في الحقيقة لم أرغب أبدًا في ترك آرسنال، لكنني اتخذت القرار الأصعب بسبب بعض التصرفات الخاطئة.

- تعاملت مع أرسين فينجر ما هو مزاياه التدريبة؟

أرسين فينجر يعتبر من المدربين الرائعين في كرة القدم، هو يمتلك رؤية رائعة في اختيار اللاعبين الشباب وتطويرهم.

- وكيف كان شعورك بعد قرارك بالانتقال لفريق ويست هام؟

كنت أريد أن أكون لاعبًا أفضل ولذلك قررت الانتقال لويست هام من أجل تحقيق خطوة أفضل، تواجدت في ويست هام لمدة ثلاث سنوات، فريق ويست هام كان يمتلك لاعبين رائعين في هذه الفترة، لكن وجدت صعوبة بعض الشيء في الحصول على فرصة لأرحل إلى تركيا.

- ما سبب عدم حصولك على فرصة المشاركة بانتظام مع ويست هام؟

كما ذكرت الفريق كان يمتلك لاعبين رائعين لذلك وجدت صعوبة في المشاركة خلال هذه الفترة، وأشعر أن قراري انتقالي إلى ويست هام لم يجعلني أتطور كلاعب.

- وما هو عملك الحالي بعد اعتزالك؟

أعمل مدربًا في فريق الشباب بنادي واتفورد تحت 23 عامًا، كما عملت في الجهاز الفني للفريق الأول مع الإيطالي كلاوديو رانييري.

- باعتبارك لاعب سابق في آرسنال.. هل الفريق بدأ يعود لمستواه مع مايكل أرتيتا؟

صحيح، آرسنال يمر بفترة رائعة جدًا، الفريق مستقر الآن رغم البداية السيئة على مستوى النتائج، لكن أخيرًا بدأ أرتيتا يطبق أسلوبه مع الفريق.

- هل تتوقع رحيل أرتيتا عن آرسنال إذا لم يصل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل؟

لا، لماذا يرحل أرتيتا؟، الإدارة تدعم أرتيتا وهذا ما حدث في فترة الانتقالات الصيفية بإنفاق العديد من الأموال، أرى لاعبي آرسنال بدأت في الاقتناع بفلسفته.

- برأيك هل أرتيتا أخطأ في الاستغناء عن بير إيمريك أوباميانج في ظل تألق الجابوني مع برشلونة؟

لا تعليق، لكن أرى أن النادي دائمًا أكبر من اللاعب، النادي أهم من أي لاعب.

- بالانتقال لفريق ويست هام.. كيف ترى وضع الفريق حاليًا مع ديفيد مويس؟

ويست هام يمر بفترة رائعة بعد مواسم سابقة الفريق عانى من خلالها، مويس استطاع أن يكوّن فريقًا من أقل الإمكانيات ليصبح منافسًا على الوصول لدوري أبطال أوروبا.

- بالحديث عن محمد صلاح.. هل الأفضل لمو الرحيل عن ليفربول؟

صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم، صلاح يمتلك حق الاختيار، وأرى أنه يمتلك الفرصة في تحديد مستقبله سواء بالبقاء أو الرحيل.

- وهل صلاح سيتأثر إذا رحل عن ليفربول؟

صلاح أتابعه منذ أن كان في بازل، هو لاعبًا جيدًا جدًا، جوزيه مورينيو لم يستطع الحصول من صلاح على أفضل نتائج، ومع يورجن كلوب الوضع تغير أصبح يحقق العديد من الأرقام، فقط صلاح احتاج الوقت لكي يعبر عن نفسه أمام الجميع.

- ملف آخر نتحدث عنه وهو قمة مانشستر سيتي وليفربول.. كيف ترة هذه الموقعة؟

مباراة متكافئة، كل فريق يبحث عن الفوز، لكن أتوقع في النهاية اللقب سيكون لصالح مانشستر سيتي وسيكون ليفربول في الوصافة وتشيلسي ثالثًا وآرسنال سيحتل المركز الرابع.

- أخيرًا توقعاتك لفريق واتفورد في معركة الصراع على الهبوط؟

آمل أن يبذل الفريق جهدًا مضاعفًا من أجل البقاء، نمتلك فريقًا جيدًا لكن هناك أيضًا فرق تسعى للبقاء مثل بيرنلي وإيفرتون.