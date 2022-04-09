"حلم كوكا ودربي الصديقين"..تعرف على مواعيد 33 مباراة في جدول اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم السبت مع عدد من المباريات المتنوعة بالدوريات العالمية بالإضافة إلى الدوري المحلي .

وفي انجلترا تحتل مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون أهمية خاصة حيث يصارع الأول من أجل مقعد مؤهل لبطولات أوروبا فيما يجاهد التوفيز للهروب من الهبوط.

وينظر أحمد حسن كوكا مباراة هامة مع فريقه قونيا سبور حيث يواجه ريزه سبور في الأسبوع الـ 32 من الدوري التركي.

ويحتل قونيا سبور المركز الثاني برصيد 58 نقطة بفارق 13 نقطة عن طرابزون سبور صاحب الصدارة الذي يواجه أيضاً غازي عنتاب في نفس اليوم.