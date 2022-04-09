الامارات | غوارديولا يتحدث عن نقاط ضعف ليفربول قبل المواجهة الحاسمة

شكرا لقرائتكم خبر عن غوارديولا يتحدث عن نقاط ضعف ليفربول قبل المواجهة الحاسمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف جوسيب غوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، بأن هناك نقاط ضعيفة قليلة في فريق ليفربول يمكن أن يستغلها فريقه.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.أيه.ميديا» أن مانشستر سيتي، بطل الدوري، يستضيف ليفربول، غدا الأحد بعد أن شاهد مانشستر سيتي فارق النقاط بينهما يتقلص ليصبح نقطة واحدة فقط.

كان سيتي، بالرغم من أنه لعب مباراة أكثر من ليفربول، يتصدر جدول الترتيب بفارق 14 نقطة، ولكن ليفربول، بفضل 10 انتصارات متتالية، استطاع أن يقلص الفارق لنقطة واحدة، وغوارديولا يعلم جيدا قوة منافسه.

وقال غوارديولا:«في الأوقات التي نواجههم فيها يوجد دائما مباريات أخرى خلال المباراة، قرارات كثيرة، العديد من الإجراءات، والعديد من التفاصيل للفريقين».

وأضاف: «أعتقد أن الفريقين جيدان ولكننا نحاول استكشاف نقاط الضعف الموجودة عندهم. إنها قليلة ولكننا نحاول كشفها».

وتابع:«في الوقت نفسه، نحن نلعب على أرضنا وأمام جماهيرنا، لذلك يجب أن نلعب بطريقتنا. واجهناهم في مرات عديدة بالفعل، ليس فقط في الدوري الممتاز، وكانت كلها مباريات متقاربة وجيدة».

ويتوقع جوارديولا أن يكون هناك بعض اللحظات الصعبة على مانشستر سيتي، ولكنه يشعر أن هذه اللحظات هي التي سيكون للجماهير دور كبير فيها.

ولم يحقق ليفربول أي انتصار في آخر خمس زيارات لملعب الاتحاد في الدوري، ويأمل جوارديولا أن تساعد الجماهير في أن تبقي الملعب مكانا صعبا على لاعبي ليفربول.

وقال جوارديولا:«نعلم أننا سندافع في جزء من المباراة وسنتراجع- ليس لأننا نريد هذا ولكنه من شبه المستحيل عدم فعل هذا بسبب الطريقة التي يلعبون بها».

وأكد:«أتمنى من مشجعينا، وأنا متأكد، أنهم سيدعمونا في الأوقات السيئة. يجب أن يتواجدوا، وأن يكونوا شرسين في تشجعينا في اللحظات السيئة التي سنمر بها».

وأوضح: «متأكد من أن لاعبي الفريق سيردون لأنني رأيت أنهم مستعدين لمواجهة التحدي الذي سوف يمثله لنا ليفربول».

وسيفتقد مانشستر سيتي خدمات روبين دياز، الذي غاب عن الفريق الشهر الماضي بسبب إصابة في الفخذ. وسيعود كيلي والكر للفريق بعدما غاب عن المباراة التي فاز بها فريقه على أتلتيكو مدريد يوم الثلاثاء الماضي في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا بسبب الإيقاف.

(د ب أ) ي ش/م ف م 9/4/2022

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