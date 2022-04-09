الامارات | المصري محمد ياسين يحصل على فضية سيف المبارزة في مونديال دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن المصري محمد ياسين يحصل على فضية سيف المبارزة في مونديال دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت بطولة العالم للمبارزة للشباب والناشئين - دبي 2022 المقامة برعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، وبتنظيم اتحاد الإمارات للمبارزة في مجمع حمدان الرياضي، لفئة الشباب في سيف المبارزة - فردي - تحت 20 سنة منافسات قوية، وحصل على المركز الأول المجري كازيل بعد تغلبه على المصري محمد ياسين بنتيجة 15 - 13 أما المركز الثالث فكان للاعب البريطاني جيمس جيل والفرنسي ابرين.

وفي منافسات سيف المبارزة الايبيه تحت 20 سنة فتيات فردي، فازت الامريكية هاردي بالمركز الاول على الاسرائيلية نيكول بيجين بنتيجة 15-10، بينما حلت الامريكية كيتيكي والتركية ايرينا اوتوتورك في المركز الثالث والثالث مكرر.

وتوج الفائزين كل من المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للمبارزة والاتحاد العربي والاتحاد الاسيوي للمبارزة، وعبد المنعم إلهامي الحسيني رئيس الاتحاد المصري للسلاح ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح.

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