الامارات | شباب العقبة يخطف الفوز من الجزيرة في افتتاح الدوري الأردني

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب العقبة يخطف الفوز من الجزيرة في افتتاح الدوري الأردني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتزع فريق شباب العقبة فوزاً هاماً بهدف دون رد على نظيره فريق الجزيرة، في مباراة جمعت الفريقين أمس على استاد عمان الدولي، في افتتاح دوري المحترفين الأردني لكرة القدم.

وسجل لشباب العقبة، لاعبه فرج عيد في الدقيقة 71، في مباراة شهدت ندية وإثارة طيلة مجرياتها، خاصة من جانب الجزيرة الذي أهدر لاعبيه العديد في الفرص في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، وكانت كفيلة بخروجه بنتيجة التعادل على أٌقل تقدير.

وتقام اليوم السبت، مباراة واحدة لحساب الجولة الافتتاحية، على استاد مدينة الحسن الرياضية في مدينة أربد، وتجمع صاحب الضيافة فريق الحسين أربد أمام شباب الأردن، على أن تتبع يوم غدٍ بلقاء وحيد أيضاً يلتقي فيه معان أمام الوافد الجديد لدوري المحترفين فريق الصريح.

وأنهى شباب العقبة دوري الموسم الماضي في المركز الثامن برصيد 25 نقطة، متأخراً بفارق ثلاث نقاط عن الجزيرة السابع، فيما ذهبت البطولة لصالح فريق الرمثا الذي سيدشن مشوار الدفاع عن لقبه بعد غدٍ الاثنين بلقاء الفيصلي في قمة مباريات الجولة الأولى.

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