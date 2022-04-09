الامارات | العربي يواجه التعاون لاستعادة وصافة دوري الدرجة الأولى

شكرا لقرائتكم خبر عن العربي يواجه التعاون لاستعادة وصافة دوري الدرجة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل فريق العربي ضيفا على التعاون في المباراة التي ستقام عند الساعة العاشرة من مساء اليوم ضمن منافسات الجولة 27 لدوري الدرجة الأولى ويلعب فيها ايضا الرمس مع حتا والحمرية مع دبا الحصن.

ويتطلع العربي الذي يبلغ رصيده 56 نقطة الى تحقيق الفوز والوصول للنقطة 59 واستعادة مركز الوصيف الذي يحتله البطائح برصيد 58 نقطة، بينما يبلغ رصيد المتصدر دبا الفجيرة 65 نقطة.

وتستكمل المنافسات يوم غد باقامة اربع مباريات حيث يلعب الفجيرة مع الجزيرة الحمراء والذيد مع "جلف إف سي" ودبا الفجيرة مع "ستي" ومصفوت مع مسافي.

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