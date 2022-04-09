ما هو التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

يشهد ملعب الاتحاد قمة الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة بين مانشستر سيتي وضيفه ليفربول، مساء الأحد.



ومن المتوقع أن تلعب هذه المباراة دورا كبيرا في تحديد وجهة لقب البريميرليج هذا الموسم، في ظل تصارع الفريقين عليه.

ويدخل المان سيتي المباراة متربعا على عرش الصدارة برصيد 73 نقطة، فيما يتأخر عنه الريدز بفارق نقطة وحيدة.

الجولة الماضية شهدت انتصار الفريقين بذات النتيجة (2-0)، حيث فاز ليفربول على ضيفه واتفورد، فيما عاد السيتزنز بالـ3 نقاط من ملعب بيرنلي.

ونشرت صحيفة "إيفنينج ستاندارد" البريطانية التشكيلة المتوقعة للسيتي في مباراته ضد ليفربول، والتي خلت من اسم النجم الجزائري رياض محرز.

ولم يظهر صاحب الـ31 عاما بأفضل مستوياته مع الفريق السماوي منذ عودته من معسكر منتخب الجزائر مطلع أبريل الجاري بعد إخفاق فريقه في التأهل لبطولة كأس العالم 2022.

وعوّل بيب جوارديولا، مدرب السيتي، على محرز في التشكيلة الأساسية خلال مباراته الماضية أمام أتلتيكو مدريد الإسباني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولم يقدم اللاعب الدولي الجزائري أفضل أداء له في المباراة، فيما نجح بديله فيل فودين في صناعة الفارق وقيادة السيتي للفوز على الروخيبلانكوس 1-0 بعدما قدم التمريرة الحاسمة لزميله البلجيكي كيفن دي بروين.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب الإسباني باللاعب الإنجليزي في التشكيلة الأساسية على حساب محرز، مجاورا رحيم سترلينج وبيرناردو سيلفا في خط الهجوم.

تشكيلة مانشستر سيتي المتوقعة أمام ليفربول تضم الحارس البرازيلي إيدرسون ورباعي الدفاع كايل ووكر، إيميريك لابورت، جون ستونز وجواو كانسيلو.

ويقود خط الوسط الثلاثي رودري، إلكاي جوندوجان وكيفن دي بروين، بالإضافة لسترلينج، فودين وسيلفا في الهجوم.