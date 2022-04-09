موعد مباراتي الأهلي والمصري.. والزمالك والمقاصة اليوم.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف المصري البورسعيدي، نظيره الأهلى في التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان المارد الأحمر قد حقق فوزاً على نظيره الاتحاد السكندري بهدف دون رد سجله ميكيسونى في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما شهد أخر ظهور للمصرى البورسعيدى بالدوري خسارة من طلائع الجيش بهدف دون رد بالجولة 12 للمسابقة.

ويعتلى الأهلى صدارة أندية الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل في لقاء ولم يخسر وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 8، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 13.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري في الدوري الممتاز:

ومن المتوقع أن يبدأ موسيماني اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، كريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، أحمد عبد القادر، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف، بيرسي تاو.

موعد مباراة مصر المقاصة والزمالك

على الجانب الأخر، يستضيف مصر المقاصة، نظيره الزمالك فى التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد الكلية الحربية، في إطار الجولة ذاتها.

يدخل الفارس الأبيض اللقاء فى المركز الثانى، بعدما رفع رصيده الى 28 نقطة ، وبفارق 3 نقاط عن الأهلى متصدر البطولة، فى المقابل يخوض المقاصة المباراة وهو فى المركز السابع عشر، حيث لم يحقق الفوز سوى فى مباراة واحدة ، وتعادل فى 6 وخسر اثنان ، ليجمع 9 نقاط فقط.

وكان الزمالك قد فاز فى آخر مباراة له بالدورى أمام بيراميدز بثلاثية مقابل هدفين، سجل للأبيض أشرف بن شرقى، وعمر السعيد، وإمام عاشور.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك مباراته أمام مصر المقاصة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح- محمود علاء- محمد عبد الغني- حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد- إمام عاشور- يوسف إبراهيم أوباما.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي- عمر السعيد- أحمد سيد زيزو.

القنوات الناقلة:

تنقل قناة (أون تايم سبورت 1) مباراة الأهلي ضد المصري.

تنقل قناة (أون تايم سبورت 2) مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة.