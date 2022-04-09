شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال موسيمانى للاعبى الأهلي قبل مواجهة المصري الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، محاضرة مع لاعبي الفريق مساء أمس بمعسكر برج العرب قدم خلالها بعض النصائح قبل لقاء المصري الليلة فى بطولة الدوري. واستعرض المدير الفني للأهلي مع لاعبيه بعض الأمور الفنية الخاصة بفريق المصرى، وكذلك دور لاعبي الأهلي والواجبات المطلوبة من كل واحد فيهم بجانب الأخطاء التى ارتكبوها فى المباريات الماضية محلياً وأفريقياً.

وطالب موسيماني لاعبيه بعدم الهدوء بعد إحراز هدف مثلما حدث فى أكثر من مباراة ماضية، آخرها مباراتا الهلال السوداني والاتحاد السكندرى اللتان فاز فيهما الأهلي بهدف "يتيم" فى دوري أبطال أفريقيا والدوري الممتاز على التوالي.

وحث موسيماني لاعبي الأهلي على مواصلة اللعب بقوة وحماس والسيطرة على الملعب من أجل مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري، والتى كان آخرها الفوز على الاتحاد السكندري الأربعاء الماضي بهدف نظيف فى الجولة الـ12 على استاد الأهلي والسلام.

وضم بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي 21 لاعباً لقائمة الأهلي في مباراة الليلة، هم كل من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود متولي وياسر إبراهيم وحسام حسن وأيمن أشرف ومحمد شريف وحسين الشحات واليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي افشة وعلي معلول وبيرسي تاو ومحمد عبدالمنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني وأحمد عبدالقادر وزياد طارق ومحمد فخري ومحمد أشرف بكري.

ويدخل الأهلي مباراة المصري الليلة وهو يتصدر قمة جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 31 نقطة ويسعى لتحقيق الفوز ومواصلة مسيرة الانتصارات في مشوار استعادة لقب الدوري الممتاز.