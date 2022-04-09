شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري قبل مواجهات الجولة 13 الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم، السبت، ثلاثة لقاءات بالدورى المصرى تجمع المصرى البورسعيدى والأهلى باستاد برج العرب بالإسكندرية، ومباراة مصر المقاصة والزمالك باستاد الكلية الحربية، ومباراة بيراميدز وغزل المحلة باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2021-2022

الأهلي - 31 نقطة

الزمالك - 28 نقطة

بيراميدز - 26 نقطة

سموحة - 23 - نقطة

فيوتشر - 19 نقطة

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم، السبت، بالدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.