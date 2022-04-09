شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الأهلي والمصرى على مائدة حمد إبراهيم فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر
وفاز الإسماعيلى على عرب أفريكانو بثلاثية نظيفة، أحرزها وجيه عبد الحكيم وعماد حمدي وحازم مرسي، فى أولى مبارياته الودية خلال توقف مسابقة الدوري العام، حيث يسعى الدراويش لتقديم مستوى مغاير مع عودة المسابقة.
وعقد حمد إبراهيم المدير الفني للفريق اجتماعًا مع لاعبيه حثهم خلاله على ضرورة تقديم كل لاعب قصاري جهده خلال المرحلة الراهنة بغرض إسعاد جماهير الدراويش.
جدير بالذكر أن الإسماعيلي يستعد لديربي القناه أمام المصري البورسعيدي بعدم قدم بداية باهتة فى مسابقة الدوري حيث يتذيل الدراويش جدول المسابقة برصيد 8 نقاط حصدها الدراويش بعد خوض 13 جولة، حيث فازوا في مباراة واحدة وتعادلوا في 5 لقاءات وخسروا 7 مباريات أخرى، ليفقد الدراويش 31 نقطة منذ بداية الموسم في واحدة من أسوأ انطلاقاتهم بالدوري مما يدق ناقوس الخطر في صفوف الدراويش.