شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الأهلي والمصرى على مائدة حمد إبراهيم فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للنادى الاسماعيلى ، بقيادة حمد إبراهيم، على مشاهدة مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى، المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ويأتي ذلك للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق البورسعيدى قبل ملاقاته الأربعاء المقبل على ستاد برج العرب بالجولة 14 للمسابقة.

وفاز الإسماعيلى على عرب أفريكانو بثلاثية نظيفة، أحرزها وجيه عبد الحكيم وعماد حمدي وحازم مرسي، فى أولى مبارياته الودية خلال توقف مسابقة الدوري العام، حيث يسعى الدراويش لتقديم مستوى مغاير مع عودة المسابقة.