شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يحتفل بعيد ميلاد أيمن أشرف: عام سعيد لصاحب 2 دورى أبطال و2 سوبر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بعيد ميلاد نجم دفاع الأهلى وأحد قادة الفريق الأحمر أيمن أشرف، الذى أكمل اليوم 31 عاما، متمنيا عاما سعيد لصاحب 4 بطولات إفريقية 2 دوري الأبطال و2 سوبر إفريقي.

ونشر حساب الكاف، عبر تويتر، مجموعة مهارات وتألق لقلب دفاع الأهلي خلال مباريات إفريقيا، صحبها بتعليق: "2 دوري أبطال إفريقيا، 2 كأس السوبر الإفريقي.. عام سعيد لنجم دفاع الأهلي أيمن أشرف".

ويحتفل اليوم، السبت، أيمن أشرف مدافع النادى الأهلى بعيد ميلاده الـ31 فهو من مواليد 9 أبريل 1991، بدأ أيمن اشرف، مسيرته الكروية، مع النادي الأهلي، فهو أحد ناشئ الفريق، حيث كانت أول مباراة له بقميص القلعة الحمراء أمام اتحاد الشرطة عندما رحل جيلبيرتو عن الفريق، كما شارك أيضًا في مباراة الأهلي والزمالك موسم 2010 في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الايجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.

أيمن أشرف لعب لثلاثة أندية عبر مسيرته مع الساحرة المستديرة، والتى بدأها بين ناشئي النادى الأهلى، قبل أن ينتقل إلى بنى سويف ثم إلى سموحة، قبل أن يعود إلى بيته بالقلعة الحمراء موسم 2017/2018، ليبدأ مسيرة جديدة مع الفريق.

لعب أيمن أشرف فى غير مركزه لموسم كامل وتألق بمركز المدافع موسم 2017 عندما تولى حسام البدرى قيادة الفريق الأحمر ليوظفه فى قلب الدفاع بعد الإصابات التى عصفت بمدافعى الفريق، وتألق أشرف وثبت أقدامه فى هذا المركز، وعندما كان يحتاجه الأهلى فى مركزه الأساسى كظهير أيسر كان يؤدى على النحو المطلوب أيضاً.

وكان أيمن أشرف من القطع الأساسية للسويسري رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلى لأنه يمتاز باخراج الكرة بسهولة ودقة عالية من الخط الدفاعي وقدرته أيضا على اللعب بأكثر من مركز ، واستخدم فايلر أيمن أشرف في قلب الدفاع والجبهة اليسرى هذا الموسم واختاره على حساب التونسي علي معلول في بعض المباريات المهمة مثل موقعة الهلال السودانى بدوري الابطال الأفريقي.

ولم يختلف الحال مع قدوم الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني الحالي للأهلى الذى يعتمد على الجوكر أيمن أشرف بصفة أساسية، كما يعد اللاعب أيمن أشرف من الركائز في صفوف المنتخب المصري بالفترة الماضية وحاليا تحت قيادة حسام البدري الذي يستخدمه في مركز الظهير الأيسر ويظهر بصورة جيدة.