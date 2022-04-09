شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الزمالك ومصر المقاصة قبل مواجهة الليلة فى الدوري؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، فى التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، ضيفا على مصر المقاصة ضمن مباريات الجولة الـ13 بالدورى، ويدخل الزمالك مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة عقب الفوز علي بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مؤجلات الجولة الـ11 بالدورى والتي أقيمت الأربعاء الماضي.

الزمالك يحتل المركز الثاني فى جدول الترتيب برصيد 28 نقطة جمعها من 12 مباراة، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 9 نقاط فقط، ويواجه شبح الهبوط للقسم الثاني مبكرا منذ بداية الدورى.



الزمالك والمقاصة

البرتغالي جيسوالدو فيريرا استقر على الدفع بنفس تشكيل مباراة بيراميدز مع تبديل وحيد هو مشاركة محمد عبد الغني بدلا من محمود الونش، الذي تعرض للطرد في مباراة بيراميدز، كما يمكن مشاركة حازم إمام بدلا من حمزة المثلوثي المصاب في حالة عدم اكتمال شفائه.

ومن المتوقع أن يدفع فيريرا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد أبوجبل

خط الدفاع : حازم إمام - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد - روقا - إمام عاشور

خط الهجوم : أشرف بن شرقي – أوباما - عمر السعيد.