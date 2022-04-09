شكرا لقرائتكم خبر عن رياضيون مصريون على كراسي دولية (8).. إيهاب أمين راعي نهضة الجمباز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت بعض الأسماء الرياضية المصرية، خلال السنوات الأخيرة، في انتزاع مناصب عالمية في الاتحاد الرياضية العالمية والقارية والإقليمية، بعد رحلة إدارية ناجحة بلغت ذروتها في الجلوس على أعلى الكراسي وإدارة أرفع المناصب بحكمة وكفاءة كبيرة، مما جعل أسماءهم تلمع في هذه الاتحادات، وتساهم أيضا في تطوير اللعبة بمصر وتساهم في استضافة مصر للعديد من الأحداث الرياضية، مما جعلها وجهة مفضلة للسياحة الرياضية في العالم.

بطل الحلقة الثامنة من سلسلة رياضيون مصريون على كراسي دولية، هو الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحاد الإفريقي للجمباز، والذي تولى المسئولية قبل أربعة أشهر خلفا للجزائري علي زعتر بمقر الاتحاد الإفريقي في الجزائر.

ويعتبر إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز، من أبرز الشخصيات القيادية في اللعبة، ونجح في الفوز بمنصب رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة في الانتخابات التي أقيمت نوفمبر الماضي، على هامش أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي والمقامة بمدينة أنطاليا بتركيا.

ونجح إيهاب أمين في قيادة الجمباز المصري للعديد من النجاحات، خلال الفترة الماضية، بداية من توسيع قاعدة اللاعبين وزيادة عدد الأندية المشاركة في أنشطة الاتحاد، ثم الاهتمام بإعداد المدربين والحكام بالشكل الأمثل حتى يتماشى مع تطوير المنظومة، مرورًا باستقدام وتنظيم البطولات العالمية والتي كان أهمها بطولة كأس العالم والتي استضافتها القارة الإفريقية للمرة الأولى وكانت على الأراضي المصرية يونيو الماضي.

وتدين رياضة الجمباز بالفضل لإيهاب أمين بما وصلت له مصر خلال الأعوام الماضية وامتلاكها لبنية تحتية قوية قادرة على استضافة كبرى بطولات العالم وأيضا وجود عدد كبير من الكوادر الشابة القادرة على التنظيم والإشراف عليها.

وساهم أمين في استضافة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات 2022 والذي يقام على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي في الفترة من 17 وحتى 20 مارس الماضى.

ومؤخرًا نجح الاتحاد المصري في الفوز بأكثر من منصب دولي وذلك عن طريق فوز نهى عبد الوهاب بمنصب رئيس اللجنة الفنية للجمباز الإيقاعي بالاتحاد الدولي وعضو المكتب التنفيذي، بالتزكية، ثم فوز الدكتورة نهاد زايد بمنصب نائب رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الدولي للجمباز الفني آنسات.

كما نجح الجمباز المصري فى فرض سيطرة على اللجان الفنية للاتحاد الإفريقي للعبة في الإنتخابات التي أقيمت على هامش أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للجمباز والتي أقيمت بمدينة أنطاليا بتركيا.

فبعد فوز إيهاب أمين برئاسة الاتحاد الإفريقي وعضوية المكتب التفيذي بالإتحاد الدولي فازت ياسمين سمير برئاسة اللجنه الفنية للجمباز الإيقاعي وعضوية المكتب التنفيذي بالاتحاد الافريقي، وتامر بركة نائب رئيس اللجنة الفنية للجمباز فني رجال بالاتحاد الإفريقي، وأية أحمد سعد عضو اللجنة الفنية أيروبيك وفريده أمين عضو اللجنة الفنية ترامبولين.