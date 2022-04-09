شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه كوبرا السودانى ببطولة أفريقيا للسلة bal والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم فريق كرة السلة بنادى الزمالك، مشواره فى التصفيات الأفريقية bal التى تقام بمصر فى الفترة من 9 إلى 19 أبريل الجارى بصالة حسن مصطفى بأكتوبر.

ويلتقى الزمالك مع كوبرا السودانى فى الثامنة من مساء اليوم، فى أولى مبارياته بالبطولة، على أن تقام باقى مبارياته أيام 12 و15 و16 و19 أبريل الجارى.

ومن المقرر أن يشهد مران الزمالك، بقيادة الأمريكى ويليام فويت، المقرر إقامته ظهر غد، التدريب لمدة 30 دقيقة لوسائل الإعلام، على أن يكون المران عقب المؤتمر الصحفى المقرر عقده غدا أيضا.

ويقع الزمالك فى المجموعة الأولى بجانب فرق كوبرا سبورت بطل جنوب السودان، وبترو دى لواندا الإنجولى، وفاب الكاميرونى وكاب تاون تايجرز بطل جنوب أفريقيا وسبير فوكاس الكونغولى.

ويسعى الزمالك لتحقيق الحلم بالتتويج بلقب بطولة أفريقيا للموسم الثانى على التوالى، حيث توج الفريق باللقب فى النسخة الماضية التى أقيمت برواندا، وشارك فى بطولة كأس العالم.

وتضم قائمة الزمالك فى البطولة كل من "أدهم عصام، إدجار سوسا، مايك ماكيني، أحمد عزب، عمر هشام، ستروباري، إسلام سالم، أحمد ياسر مودي، أنس أسامة، إيك ديجو، مصطفى مكاوي "كيجو"، وحازم المشد.