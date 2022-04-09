شكرا لقرائتكم خبر عن "رمضان فى سيتى كلوب حاجة تانية".. دورات رمضانية وسهرات وحفلات مبهجة للأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت أندية سيتى كلوب بفروعها المختلفة فى المدن والمحافظات شعار "رمضان نشاط ودورات رياضية سهرات وحفلات"، وهو شعار معبر عن أجواء شهر رمضان المبارك هذا العام مع أندية سيتى كلوب، التى خلقت حالة من المتعة والبهجة والسعادة بين الأعضاء وغير الأعضاء بمناسبة الشهر الكريم، كما أحيت الكثير من الطقوس الرمضانية التى يسعد بها جميع طوائف الشعب المصرى فى هذه الأيام المباركة.

أولى المفاجآت الرمضانية التى فجرتها أندية سيتى كلوب هى إطلاق دورات سيتى كلوب الرمضانية فى مختلف اللعبات الرياضية وليس فقط فى كرة القدم كما هو معتاد، فأطلقت سيتى كلوب دورات رمضان فى لعبات الكاراتيه والتنس والسباحة لمختلف الأعمار السنية، لإشعال المنافسة بين الجميع وخلق نوعا من الإثارة والترفيه على مختلف الأعضاء وليس فقط عشاق كرة القدم.

وفيما يتعلق بدورة سيتى كلوب الرمضانية لكرة القدم، تم إطلاق الدورة للأعضاء وغير الأعضاء في فروع شبين الكوم وكفر الشيخ وطنطا وبنها والعبور، بداية من 10 رمضان وحتى يوم 25.

وفتحت أندية سيتي كلوب الباب لاختيار الفريق المشارك فى الدورة سواء من أعضاء سيتى كلوب أو من غير الأعضاء لإشعال المنافسة بين الفرق المتبارية فى الدورة.. كمان طالبت أندية سيتى كلوب التى تنظم الدورة الرمضانية الأعضاء الراغبين فى المشاركة بالتوجه فورا لمكتب النشاط الرياضى لكل ناد وتسجيل الفريق، علما بأن قيمة الاشتراك في الدورة 1000 جنيه للفريق من الأعضاء، و2500 للفريق من غير الأعضاء.

وتقام دورة سيتى كلوب الرمضانية لكرة القدم ، من مرحلة تمهيدية بنظام الدورى، ومرحلة نهائية بين المتأهلين بنظام خروج المغلوب، كما رصدت أندية سيتى كلوب جوائز مالية مميزة للفرق المشاركة فى الدورة، كالتالى: جوائز المرحلة التمهيدية 8 ألاف - 6 ألاف - 4 ألاف جنيه، أما جوائز المرحلة النهائية 10 ألاف - 6ألاف - 4 ألاف جنيه.

ولم تنس أندية سيتى كلوب باقى الأعضاء الذين لم يشاركوا فى مختلف الدورات الرمضانية، فجهزت برنامج تدريب للأعضاء يحمل إسم "تدريبات القوة"، بهدف تنشيط الأعضاء عقب تناول وجبة الإفطار والتخلص من الكسل ومشكلات الهضم، كما أعلنت أندية سيتى كلوب عن عروض خاصة بمناسبة الافتتاح في فروع كفر الشيخ والعبور ، على أن يكون "تمرين القوة " مع جيم على مظهر أكبر سلسلة وصالات جيم في مصر.

وعلى المستوي الترفيهي، تقيم أندية سيتى كلوب خيم وسهرات رمضانية لتناول السحور، في كل الفروع تشهد تقديم خدمات مميزة للاعضاء مثل المأكولات والمشروبات والحلويات الرمضانية بجانب فقرات فنية وترفيهية متنوعة للاستمتاع بالأجواء الرمضانية الدافئة.

وفي أقوى المفاجآت الرمضانية ، أطلقت أندية سيتي كلوب عروض رمضانية للعضويات فى مختلف الفروع ، وطالبت من يرغب فى الاشتراك بتسجيل بياناته في اللينك الموضوع على صفحة سيتي كلوب على مواقع التواصل الاجتماعى، وبعدها يتم التواصل مع صاحب الطلب لشرح العرض الموجود في الفرع الأقرب له وتمام الأمر بسهولة.