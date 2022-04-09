شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق "بلاى أوف" قبل نهائى كأس رجال الطائرة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، السبت، منافسات بلاى أوف دور قبل نهائى كأس مصر للرجال للموسم المحلى 2021 / 2022 ليستمر لمدة 3 أيام حال الوصول لمباراة فاصلة. وتشهد جولة السبت لقاءات بين كل من الأهلى مع بتروجت والزمالك مع طلائع الجيش، على أن يلتقيا فى اليوم التالى.

ويتأهل الفريق الفائز بمباراتين إلى الدور النهائى، بينما يلعب الخاسر على المركز الثالث.

واستقر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة على انطلاق بلاى أوف نهائى دورى الرجال الممتاز 16 أبريل الجارى، ليستمر على مدار 3 أيام فى حال الوصول لمباراة فاصلة.

وتشهد أولى جولات النهائى مواجهة بين الزمالك مع الاتحاد السكندرى لتحديد البطل، والأهلى مع طلائع الجيش لتحديد المركزين الثالث والرابع، قبل أن يلتقيا فى ثانى الجولات فى اليوم التالى.

ويحصل الفريق الفائز بمباراتين من تحديد المركزين الأول و الثانى أى سبورتنج أوالأهلى لقب الدورى والخاسر على المركز الثانى وفى حالة فوز كل فريق بمباراة تقام جولة فاصلة الأربعاء.