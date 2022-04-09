شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد: كان يجب ترحيل مواجهة بيراميدز والمحلة 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، ارتياحه لقرار رابطة الأندية المحترفة بتأجيل مباراتي الفريق أمام سموحة وفيوتشر في الدوري الممتاز، مراعاة لظروف مشاركة النادي فى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمحدد لهما يوما 17 و24 أبريل الجاري فى القاهرة ولوممباشى بالكونغو على التوالي.

وأوضح هاني سعيد، فى تصريحات للصحفيين، أنه رغم ذلك فإنه كان من الأفضل ترحيل مباراة الفريق أمام غزل المحلة والمحدد لها مساء السبت فى الجولة 12 من الدوري لمدة يوم أو يومين بدلا من ضغط الفريق بهذا الشكل ولعب مباراتي الزمالك والمحلة في مدة 48 ساعة فقط، خاصة أنه بعد تأجيل لقاء سموحة الذي كان محددا له يوم 13 أبريل فإن هناك متسع من الوقت لترحيل مباراة المحلة بدلا من إجهاد اللاعبين بهذه الصورة خاصة وأن بيراميدز يمثل مصر في كأس الكونفدرالية ويسعى لمواصلة مشواره بحل قوة في البطولة.

وكانت رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب قد قررت تأجيل مباريات الأهلي والمصري وبيراميدز، بعد وصولها لدور الثمانية للبطولة الأفريقية للموسم الجاري.

وتقرر تأجيل مباراتي الأهلي أمام إيسترن كومباني وإنبي في الأسبوعين الرابع عشر والخامس عشر، المقرر لهما 12 و19 إبريل الجاري، بعد تأهله لدور الـ8 لدوري أبطال أفريقيا.

كما تقرر تأجيل مباراتي بيراميدز أمام سموحة وفيوتشر في الجولتين الـ14 و15، بعد تأهله لدور الـ8 بالكونفدرالية.

كما تقرر تأجيل مباراتي المصري أمام الإسماعيلي والبنك الأهلي في الجولة الـ14 و15 أيضا.