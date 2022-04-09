شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. إمام عاشور "مدفعجي" الزمالك والحلقة الذهبية فى وسط الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم إمام عاشور، لاعب وسط نادي الزمالك ، مستويات مميزة مع القلعة البيضاء خلال الموسم الجارى، كانت سبباً فى انضمامه إلى المنتخب الوطني فى عدة مناسبات، أبرزها كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بالكاميرون وحصد الفراعنة وصافتها، وكذلك مباراتي الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم 2022.

وتألق عاشور مع الزمالك ليعوض الفراغ الذى تركه فرجاني ساسي لاعب القلعة البيضاء السابق، والذى رحل عن الفريق قبل بداية الموسم الجاري، بعدما كان أهم العناصر في ضبط إيقاع وسط ملعب الزمالك، ليترك حيرة فنية كبيرة فى تعويض غيابه.

ونجح إمام عاشور خلال مباراة الزمالك الماضية أمام بيراميدز بالدوري العام فى صناعة وتسجيل هدف مميز، ليقود فريقه للفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين ويخطف وصافة بطولة الدوري العام، فى انتظار تعثر الأهلي صاحب الصدارة.

وبشكل عام خاض إمام عاشور 63 مباراة مع الزمالك سجل خلالهم 9 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى لزملائه بالفريق، ويجيد إمام عاشور التسديدات على المرمى من خارج منطقة الجزاء ليكون أحد أهم الأسلحة التي يعتمد عليها الفريق الأبيض مع نقص الحلول أمام الفرق المنظمة دفاعياً.

وبدأ عاشور مسيرته مع الساحرة المستديرة في نادي غزل المحلة وانتقل منه إلى حرس الحدود ليشارك في 32 مباراة سجل خلالهم 4 أهداف وصنع هدفا، ليلفت أنظار مسؤولي الزمالك وينضم إلى القلعة البيضاء في موسم 2018/2019.