شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحدى المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى ، فى التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، اختباراً صعباً حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

وكان المارد الأحمر قد حقق فوزاً على نظيره الاتحاد السكندري بهدف دون رد سجله ميكيسونى في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما شهد آخر ظهور للمصرى البورسعيدى بالدوري خسارة من طلائع الجيش بهدف دون رد بالجولة 12 للمسابقة.

ويعتلى الأهلى صدارة أندية الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل في لقاء ولم يخسر، وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 8 ، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 13.

ويدخل الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما حجز المارد الأحمر موقعه في دور الثمانية بدوري الأبطال الأفريقى للمرة السادسة على التوالي بعد تخطى عقبة الهلال السودانى بهدف حسين الشحات ليضرب موعداً مع الرجاء المغربى في دور الثمانية ، وعلى نفس الوتيرة تأهل المصرى البورسعيدى لربع نهائي بطولة الكونفدرالية وضرب موعداً مع نهضة بركان المغربى.

ويتطلع موسيماني لتهيئة لاعبيه جيداً للمباريات المقبلة في بطولة الدوري الممتاز والتى يتطلع فيها الفريق لتحقيق الانتصارات المحلية لإستعادة لقب الدوري الغائب عن قلعة الجزيرة في أخر نسخة من البطولة والتى توّج بها الزمالك، كما يتمسك باستمرار التدوير في تشكيلة فريقه لمواجهة الاجهاد الذى يعانى منه لاعبيه من جراء لعب مباراة كل ثلاثة أيام.

ويستمر غياب أكرم توفيق وعمار حمدى وبدر بانون وصلاح محسن ورامى ربيعة عن الاهلى في مباراة المصرى البورسعيدى بسبب الإصابة.

وفي المقابل طالب معين الشعبانى، المدير الفني للمصرى البورسعيدى، لاعبيه بإلحاق الهزيمة الأولى للأهلى هذا الموسم وخطف النقاط الثلاث، مشدداً على ثقته الكبيرة في قدراتهم وإمكانياتهم، ويبحث الشعبانى عن استعادة ذكريات التألق أمام الأهلى وذلك عندما كان على رأس الإدارة الفنية لفريق الترجى التونسي، قبل أن يرحل عن الفريق بسبب الهزيمة من الأهلى ويلتحق بالمصري ويواجه المارد الأحمر محلياً لأول مرة الليلة.

وفى مقعد المدير الفنى واجه الشعبانى النادى الأهلى فى 4 مناسبات فاز في لقاء واحد وخسر 3 مباريات.

ويدخل المصرى مباراة الاهلى بمعنويات مرتفعة بعدما حجز موقعاً في دور الثمانية ببطولة الكونفدرالية ليضرب موعداً مع نهضة بركان المغربى منتصف الشهر الجارى.

ويغيب عن المصرى أمام الاهلى الليلة كل من محمد عنتر وأحمد الشيخ وحجاج عويس وزياد فرج بسبب الإصابة.