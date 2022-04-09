’’لا أريد أن أكون أنانينًا ‘‘.. أول تعليق من محمد صلاح على أزمة تجديد عقده مع ليفربول

الشارقة - اميمة ياسر - تحدث النجم المصري محمد صلاح، عن أزمة تجديد عقده مع ناديه ليفربول، والذي ينتهي عام 2023.

وقال صلاح فى تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، "أنا لا أتحدث عن عقدي، أنا أركز على الفريق وحسب، أهم شيء هو التركيز على الفريق وتحقيق الانتصارات والألقاب".

وردا على سؤال حول ثقة صلاح فى تجديد عقده مع ليفربول قال النجم المصرى، "لا يمكنني قول نعم ولا يمكنني قول لا، هناك عدة أشياء لايعرفها الناس بشأن عقدى".

وأضاف محمد صلاح، "لا أريد أن أكون أنانينًا واتحدث عن عقدي الان، نحن بأهم فترة بالموسم للفريق والفريق أهم شيء"، موضحا "لست منزعج من موضوع أخبار العقد، انا اعرف ما أقوم به".

وواصل النجم المصرى تصريحاته قائلا، "لقد قلت كثيرا بالسابق ما أريده ولا أريد الدخول بموضوع العقد لأنه شيء حساس جدا"، مضيفا "موضوع العقد لا يؤثر عليّ ولا على أدائي، أنا أتحدث مع المدرب من وقت لآخر وأنا محترف جدا، أقدم كل ما لدي للنادي".