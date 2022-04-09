فيريرا يضع سياسة للتعامل مع مواقف إدارة الزمالك من اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

رسم البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك الإطار الذي يتعامل فيه مع مواقف الإدارة تجاه اللاعبين، بما يدور فقط داخل المستطيل الأخضر.

ويتعامل البروفيسور مع كافة العناصر داخل الزمالك بناء على معيار أساسي واحد وهو الإلتزام بالمران والتعليمات التي يحصل عليها اللاعب، دون النظر إلى أي مؤثر خارجي حتى وإن كان من داخل النادي.

إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، أعلنت في 11 مارس الماضي عدد من القرارات كان على رأسها عدم تجديد عقود عدد من اللاعبين وعرض بعضهم للبيع.

فيريرا وصف تلك القرارات بغير المؤكدة وغير الرسمية، وقال في المؤتمر الصحفي خلال مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي: "بالنسبة للمعلومات غير المؤكدة وغير الرسمية بعيد عن المباراة لن نقوم بالرد عليها".

أيضا أحد البنود في قرارات الزمالك متعلق بتصعيد اللاعبين مواليد 2003 من أجل المشاركة في باقي مباريات الدوري، غير أن المدرب البرتغالي لم يقم بتصعيد أي لاعب للفريق الأول باستثناء سيد عبدالله "نيمار" وهو أحد العناصر الخمسة المسجلة من مواليد 1999 و2000.

ومؤخرًا خرج مرتضى منصور رئيس الزمالك بتصريحات هاجم فيها أحد اللاعبين دون: "هناك كارثة بسبب اللجنة السابقة، فلاعب كان يحصل على 750 ألف جنيه يحصل في يده على 22.5 مليون ويقول إنه لن يشارك في التدريب".

حسم جيسوالدو فيريرا الجدل حول أزمة "زيزو" مع النادي، بتصريحات عقب مباراة بيراميدز، قائلاً :"هناك أحاديث تكون بين اللاعب والمدرب، هناك أخبار كثيرة انتشرت على زيزو وكلها خاطئة وليست صحيحة".

ووضع المدرب البرتغالي معيارًا أساسيًا في التعامل داخل ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، بأن كل من يظهر بشكل طيب في التدريبات سيحصل على فرصة المشاركة بانتظام، دون النظر لأي شيء خارجي.

يواصل فيريرا طموحاته من أجل المنافسة على لقب الدوري، ويأمل أن يخلق أجواء لعناصر الفريق تسمح بلهم بالتركيز في كرة القدم فقط، خاصة وأنها البطولة الأهم حاليا بعد توديع دوري أبطال إفريقيا.