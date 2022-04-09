"عودة زيزو".. التشكيل المتوقع للزمالك أمام المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

استقر البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك على ملامح تشكيل الفريق لمباراة مصر للمقاصة التي تقام اليوم السبت ضمن الجولة الـ13 من دوري we المصري.

تشهد المباراة على عودة أحمد سيد "زيزو" والمشاركة أمام الفريق الفيومي بعدما غاب عن لقاء الفريق الماضي ضد بيراميدز.

ومن المنتظر غياب محمود حمدي "الونش" للإيقاف على أن يشارك بدلًا منه محمد عبد الغني في مركز قلب الدفاع بجانب محمود علاء.

وجاء التشكيل المتوقع للزمالك كما يلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، محمود علاء، محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد، محمد أشرف "روقا"، إمام عاشور

خط الهجوم: أحمد سيد "زيزو"، أشرف بنشرقي، عمر السعيد.