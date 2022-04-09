"تعديلات عديدة.. تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي أمام المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على ملامح تشكيل الفريق لمواجهة المصري التي ستقام مساء اليوم السبت ضمن الجولة الـ13 من مسابقة دوري we المصري.

ولم يستقر موسيماني على مركز قلب الدفاع الثاني بجوار ياسر إبراهيم، سواء باستعادة محمد عبد المنعم المصاب بكسر في الأنف، أو استمرار أيمن أشرف.

كما يتجه موسيماني للدفع بمحمد مجدي "أفشة" الذي لم يلعب أساسيا أمام الاتحاد السكندري، مع وجود أحمد عبد القادر في التشكيل أيضا.

على أن يعود محمد شريف في مركز المهاجم الوحيد بعدما أيضا كان بديلا أمام الاتحاد السكندري، ويشارك علي معلول بشكل أساسي أيضا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري جاء كما يلي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي

خط الدفاع: كريم فؤاد - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم أو"أيمن أشرف" – علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج

خط الوسط الهجومي: محمد مجدي "أفشة"- أحمد عبد القادر- بيرسي تاو.

الهجوم : محمد شريف