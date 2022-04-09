شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم معين الشعباني أمام الأهلي قبل موقعة برج العرب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادى المصرى بقيادة التونسى معين الشعبانى، المدير الفنى للفريق البورسعيدي، لمواجهة النادى الأهلى اليوم، السبت، ضمن منافسات الدورى العام، فى اللقاء المؤجل من الجولة 13، والذى يستضيفه استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويحظى معين الشعبانى بتاريخ حافل فى مواجهات النادى الأهلي، وذلك عندما كان على رأس الإدارة الفنية لفريق الترجى التونسي، قبل أن يرحل عن الفريق بسبب الهزيمة من الأهلى ويلتحق بالمصري.

فى عام 2018، وفى أجواء درامية، واجه الشعبانى النادى الأحمر فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، وكانت إدارة النادى التونسى قد أعلنت فى نفس العام تصعيد الشعبانى من مركز المدير المساعد إلى المدير الفنى للفريق بصفة مؤقتة لتعويض رحيل المدرب خالد بن يحيى، وسط شكوك من الجمهور على قدرة المدرب الشاب على إنقإذ موسم "غول أفريقيا".

وفى مقعد المدير الفنى، واجه الشعبانى النادى الأهلى فى 4 مناسبات فاز فى لقاء وحيد وخسر 3 مباريات جاءت كالتالي:

فى نهائى دورى أبطال أفريقيا 2017/2018

ـ خسر فى مباراة الذهاب بمصر بنتيجة 3/1

ـ فاز فى مباراة العودة بتونس بنتيجة 3/0

ـ توج باللقب على حساب الأهلي

فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا 2020/2021

ـ خسر فى مباراة الذهاب 1/0

ـ خسر فى مباراة الإياب 3/0