شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحل ضيفا على المقاصة اليوم فى لقاء الحفاظ على الوصافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك ضيفا في التاسعة والنصف من مساء اليوم علي نظيره مصر المقاصة ضمن مباريات الجولة الـ13 بالدورى، حيث يدخل الزمالك مباراة اليوم محملا بروح معنوية مرتفعة عقب الفوز علي بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن مؤجلات الجولة الـ11 بالدورى والتي أقيمت الأربعاء الماضي.

الزمالك يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة جمعها من 12 مباراة فيما يحتل مصر المقاصة المركز الـ17 وقبل الأخير برصيد 9 نقاط فقط، ويواجه شبح الهبوط للقسم الثاني مبكرا منذ بداية الدورى.

البرتغالي جيسوالدو فيريرا استقر على الدفع بنفس تشكيل مباراة بيراميدز مع تبديل واحد فقط هو مشاركة محمد عبد الغني بدلا من محمود الونش الذي تعرض للطرد في مباراة بيراميدز، كما يمكن مشاركة حازم إمام بدلا من حمزة المثلوثي المصاب في حالة عدم اكتمال شفائه.

ومن المتوقع أن يدفع فيريرا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد أبوجبل

خط الدفاع : حازم امام - محمود علاء – محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد - روقا - إمام عاشور

خط الهجوم : أشرف بن شرقي – أوباما - عمر السعيد

في المقابل، يدخل فريق المقاصة اختبارا قويا في أول مباراة بعد استئناف مسابقة الدوري عندما يلتقي الزمالك مساء اليوم، وهي المواجهة التي يسعى خلالها الفريق الفيومي لتحقيق نتيجة إيجابية، وتصحيح المسار من أجل الابتعاد عن منطقة الخطر والهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

واستعد فريق المقاصة جيدا لمباراة الزمالك من خلال دخول معسكر مغلق بالإسماعيلية منذ بداية شهر رمضان، وخاض خلاله عددا من التجارب الودية من أجل تجهيز لاعبيه وإكسابهم حساسية المباريات بعد غياب طويل عن خوض أية مباراة رمسية؛ بسبب توقف المسابقات المحلية لظروف الأجندية الدولية في نهاية مارس الماضي.

والتشكيل المتوقع أن يلعب به المقاصة مكون من، محمد مجدي في حراسة المرمى: علي فتحي – أحمد صبيحة – أحمد منعم – هشام حافظ في الدفاع، علي غزال - سيرجي إريك – محمد محسن ليلة في الوسط، حسام عبد الواحد – كريم حلاوة - رشيد أحمد في الهجوم.