شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف قاتلة.. عبد الله سيسيه يمنح الزمالك فوزا غاليا على الصفاقسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر عشاق كرة القدم عند مشاهدتهم لأى مباراة لحظة دخول الكرة فى الشباك، وهى اللحظة التى تنتزع الآهات، سواء فى المدرجات أو أمام شاشات التليفزيون، لتعلن تقدم فريقهم أو تتويجه ببطولة أو التأهل للدور التالى، أياً كان الهدف فهو الحلم المنتظر فما بالك بهدف قاتل لا يستطيع الخصم تعويضه.. وهو ما نستعرضه طوال أيام شهر رمضان المبارك على ”الخليج 365”.

صاحب هدف اليوم هو البوركينابى عبد الله سيسيه، مهاجم الزمالك الأسبق، الذى أحرزه فى شباك نادى الصفاقسى التونسى، فى آخر دقائق المباراة التى جمعتهما على ملعب بترو سبورت ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات فى بطولة الكونفدرالية.

قاد سيسيه الزمالك فى العاشر من رمضان عام 2015 لتحقيق أول ثلاث نقاط فى دور المجموعات، مستغلا تمرية رائعة من عمر جابر ليودعها فى الشباك التونسى التى استعصت طوال الـ90 دقيقة عن استقبال أهداف الأبيض، والتى كان يدربه فى هذا الوقت البرتغالى فيريرا المدير الفني الحالي للفريق في ولايته الأولى.

نجح البديل البوركينابى عبد الله سيسيه فى إحراز هدف المباراة الوحيد بعدما تلقى تمريرة سحرية بدأت من ركلة ركنية وصلت داخل منطقة جزاء الفريق التونسى، ليحولها أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق الأبيض بكعب القدم إلى زميله عمر جابر، الذى مررها بدوره إلى سيسيه، ويحولها المهاجم البوركينى فى شباك الفريق التونسى، بالدقيقة 90، على طريقة لدغة العقرب كمان كان يلقب البوركيني.

جدير بالذكر أن الزمالك تصدر المجموعة فى نهايتها، التى كانت تضم أيضا فريق أولاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا وليوبار بطل الكونغو، وتأهل للدور قبل النهائى لبطولة الكونفدرالية، والتى ودعها أمام النجم الساحلى التونسى فى هذا الدور.