تعرف على مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 9 أبريل 2022

متابعات_الخليج 365

تقام مساء اليوم السبت 9 أبريل 2022، عدة مباريات هامة في الدوريات العربية والأوروبية.



يحل مانشستر يونايتد ضيفا على فريق إيفرتون، في ملعب جوديسون بارك، مساء السبت، ضمن الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وتنطلق المباراة في الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف بتوقيت أبوظبي .

وستنقل المباراة، بشكل حصري، لمتابعي الدوري الإنجليزي في الوطن العربي وشمال أفريقيا، على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

يستضيف فريق أرسنال نظيره برايتون في الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي، مساء السبت.

وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة "beIN Sports 2 HD Premium".

يستقبل فريق ساوثهامبتون، نظيره تشيلسي في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وتنطلق المباراة الساعة 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 6 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

يحل فريق توتنهام ضيفا ثقيلا على أستون فيلا بملعب "فيلا بارك" في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي.

وتنطلق المباراة الساعة 7:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8:30 بتوقيت أبوظبي.، لتنقل على الهواء مباشرة عبر عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

ويواجه فريق إنتر ميلان نظيره هيلاس فيرونا في الجولة 32 من الدوري الإيطالي.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 8 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة الدوري الإيطالي على موقع "يوتيوب".

يخوض فريق كالياري نظيره يوفنتوس في الجولة 32 من الدوري الإيطالي.

المباراة محدد موعد إنطلاقها الساعة 9:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 10:45 بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة الدوري الإيطالي على موقع "يوتيوب".

يستضيف فريق بايرن ميونخ، نظيره أوجسبورج في الجولة 29 من الدوري الألماني.

وتنطلق المباراة الساعة 4:30 عصرا بتوقيت مكة المكرمة، 5:30 مساء بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة بي إن سبورتس الناطقة باللغة الفرنسية.

يواصل فريق ريال مدريد رحلتة في الدوري الإسباني، حيث يلاقي فريق خيتافي في الجولة الـ31، مساء يوم السبت.

وتنطلق المباراة الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي.

وستنقل مباراة ريال مدريد وخيتافي على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD 1.

يلتقي فريق باريس سان جيرمان بنظيره كليرمون فوت في الجولة الـ31 من الدوري الفرنسي.

المباراة تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشرة بتوقيت أبوظبي، وتبث عبر قناة بي إن سبورتس على الهواء مباشرة.

يواصل فريق الأهلي مشوارة في منافسات الدوري المصري لكرة القدم، حين يلاقي فريق المصري البورسعيدي في الجولة الـ13، مساء السبت.

على ستاد الجيش ببرج العرب، يواجه فريق المصري البورسعيدي، نظيره الأهلي في الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري، وتبث المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

يستعد نادي الزمالك لمواجهة هامة في الجولة الـ13 من الدوري المصري، حين يلاقي مصر المقاصة، مساء يوم السبت.

المباراة مقرر موعد انطلاقها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، وتبث عبر قناة أون تايم سبورتس 2.