شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه غزل المحلة لاستعادة الانتصارات فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق بيراميدز مع غزل المحلة، فى التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، باستاد الدفاع الجوى، ضمن مباريات الأسبوع الثالث عشر من منافسات بطولة الدورى الممتاز، في مباراة يدخلها الفريق السماوى ويعانى بعد السقوط أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية، بينما تعادل غزل المحلة مع فيوتشر في نفس الجولة.

ويدخل نادى بيراميدز المباراة في المركز الثالث في ترتيب جدول الدورى الممتاز برصيد 26 نقطة، جمعها من 12 مباراة، حيث فاز في 8 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، وفى المقابل يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة، جمعها من 12 مباراة حيث فاز في مباراتين وتعادل في 7 مواجهات وخسر 3 مباريات.

ويأمل إيهاب جلال فى تحقيق الفوز والثلاث نقاط للعودة لسكة الانتصارات بعد الهزيمة أمام الزمالك فى الجولة الماضية، وطالب جلال اللاعبين بنسيان مباراة الزمالك والتركيز على مباراة المحلة معتمدا على نجومه إبراهيم عادل وعبد الله السعيد ولاكاى .

وفى المقابل، يسعى عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لغزل المحلة، لتحقيق المفاجأة وانتزاع الثلاث نقاط من بيراميدز، لتحسين وضع الفريق في جدول الدورى والهروب من منطقة صراع الهبوط، والتي تشهد انتعاشة لأندية آخر جدول الدورى.