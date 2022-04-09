شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلي والمصرى البورسعيدى اليوم السبت 9 / 4 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم السبت لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

نتيجة آخر ظهور للأهلى والمصرى فى الدوري

وكان المارد الأحمر قد حقق فوزاً على نظيره الاتحاد السكندري بهدف دون رد سجله ميكيسونى في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما شهد آخر ظهور للمصرى البورسعيدى بالدوري خسارة من طلائع الجيش بهدف دون رد بالجولة 12 للمسابقة.

ويعتلى الأهلى صدارة أندية الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل في لقاء ولم يخسر وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 8، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 13.

التأهل الأفريقى عنوان مواجهات الأهلى والمصرى التأهل الأفريقى عنوان مواجهات الأهلى والمصرى

ترتيب الأهلى والمصرى فى جدول الدوري

ويدخل فريق الاهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما حجز المارد الأحمر موقعه في دور الثمانية بدوري الابطال الافريقى للمرة السادسة على التوالي بعد تخطى عقبة الهلال السودانى بهدف حسين الشحات ليضرب موعداً مع الرجاء المغربى في دور الثمانية ، وعلى نفس الوتيرة تأهل المصرى البورسعيدى لربع نهائي بطولة الكونفدرالية وضرب موعداً مع نهضة بركان المغربى.

التقى الأهلى مع المصرى البورسعيدى فى 121 لقاءً سابقاً ببطولة الدورى، حقق الأهلي الفوز فى 68 مباراة، وكان التعادل حاضرًا فى 34 مباراة، فيما فاز الفريق البورسعيدى بـ19 مباراة.

ثلاثية حمراء شعار المباراة الأولى بين الأهلى والمصرى ثلاثية حمراء شعار المباراة الأولى بين الأهلى والمصرى

121 مواجهة جمعت الأهلى والمصرى فى الدوري

أول لقاء بين الفريقين كان فى موسم 1948- 1949 بالنسخة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة، سجلها كل من: صالح سليم، ولهيطة، وفؤاد صدقى.