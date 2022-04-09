نجوم الخير.. طارق حامد يحقق أمنية طفل مريض بالسرطان

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القاهرة - سامية سيد - تشهد الملاعب عشرات المشاهد المؤثرة والتى تحمل معانى مختلفة عن النصر والهزيمة، فرضتها مواقف أو ظروف معينة، كأن يعتزل لاعب اللعبة، أو يستشعر حب جماهيره له، وغيرها من المواقف التى تؤكد أحقية لعبة كرة القدم فى أن تكون صاحبة الصدارة والشعبية الأولى فى جميع أنحاء العالم.

نجوم الخير.. طارق حامد يستقبل طفل السرطان

حقق طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك، أمنية طفل صغير مريض بالسرطان، كان يرغب في التقاط صورة معه، حيث وعده طارق حامد بتلبية طلبه فى تدريبات الفريق.

وحضر الطفل إلى مقر نادي الزمالك، لحضور تدريب الفريق، وحرص اللاعبون على التقاط صورة جماعية مع الطفل وتبادل الضحكات معه للتخفيف من آلامه التي يعاني منها.

في الوقت الذى رحب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، بالطفل الصغير المصاب بمرض السرطان، ووعده بعمل عضوية شرفية.

وقام رئيس القلعة البيضاء بتسجيل فيديو ترحيبا بالطفل، الذى حضر لرؤية طارق حامد لاعب الوسط والتقط صور تذكارية مع لاعبى الفريق الأبيض والجهاز الفنى.