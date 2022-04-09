شكرا لقرائتكم خبر عن معين الشعباني يتسلح بـ 8 انتصارات مع المصرى قبل مواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النادي المصري تحدياً جديداً عندما يلتقي بالنادي الأهلي فى التاسعة والنصف مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 13 والمؤجلة من عمر مسابقة الدوري العام.

وتولى معين الشعباني، المدير الفني للنادي المصري، تدريب 3 أندية فقط خلال مسيرته وهىم حمام الأنف، الترجى التونسى، والنادى المصرى، ومع الترجي أدار الشعباني 131 مباراة فاز فى 85 لقاء وتعادل فى 25 مواجهة وخسر 21 مباراة وسجل لاعبو الترجى تحت قيادته 214 هدفا بينما تلقت شباكه 116 هدفاً وتوج مع الفريق ببطولتين لدوري الابطال الافريقى.

وبلغ إجمالي مباريات المصري مع الشعباني 22 مباراة، مقسمة بين الدوري العام وكأس الكونفدرالية، حقق خلالها 8 انتصارات و9 تعادلات وتلقى 5 هزائم، وجاءت مباريات المصرى تحت قيادة الشعبانى بواقع 12 مباراة فى الدورى العام، فاز خلالها فى 3 مباريات، وتعادل فى 7 مباريات، وخسر مباراتين، بينما خاض المصرى تحت قيادة الشعبانى 10 مباريات فى كأس الكونفدرالية بالنسخة الحالية، فاز فى 5 مباريات، وتعادل فى مباراتين، وخسر فى 3 مباريات.

كما نجح معين الشعباني فى قيادة النادي المصري للتأهل لربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليلتقي بنهضة بركان المغربي في هذا الدور.