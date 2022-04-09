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فوائد لعبة الجودو.. شد عضلات الجسم ويقظة الفكر

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القاهرة - سامية سيد - "العقل السليم فى الجسم السليم".. عبارة دائما تنطبق على ممارسى ، وكل لعبة رياضية لها عدة فوائد على صعيد الصحة والعقل والتفكير والجسد. فكثير من ممارسي الرياضة لا يعرفون فوائد اللعبة التى يمارسونها، ونحرص على تسليط الضوء على فوائد كل لعبة من الألعاب .

اليوم التى سنعدد فوائدها هى الجودو، والتى تمارس بشكل كبير، وتمتلك مصر عددا من نجومها وأبرزهم رمضان درويش.

 

 

1-شد كافة عضلات الجسم .

 

2- تزيد من التنمية العقلية .

 

3- تعمل على يقظة الفكر.

 

4-الدفاع عن النفس.

 

5-تساعد فى تحمل أعباء الحياة.

 

6-الدفاع عن النفس.

 

7-صلابة التصميم.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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