شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي والمصرى البورسعيدى اليوم السبت 9 / 4 / 2022 والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الاهلى مباراة صعبة اليوم، السبت، حينما يحل ضيفاً ثقيلًا على نظيره المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز فى لقاء مثير لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

موعد مباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى

تقام مباراة الاهلى والمصرى البورسعيدى فى التاسعة والنصف مساء اليوم، السبت، ويدخل فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما حجز المارد الأحمر موقعه في دور الثمانية بدوري الأبطال الأفريقى للمرة السادسة على التوالي بعد تخطى عقبة الهلال السودانى بهدف حسين الشحات، ليضرب موعداً مع الرجاء المغربى في دور الثمانية، وعلى نفس الوتيرة تأهل المصرى البورسعيدى لربع نهائي بطولة الكونفدرالية وضرب موعداً مع نهضة بركان المغربى.

ترتيب الأهلى والمصرى البورسعيدى فى جدول الدوري

ويعتلى الأهلى صدارة أندية الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 11 مباراة حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل في لقاء ولم يخسر وسجل لاعبوه 31 هدفاً وتلقت شباكه 8 ، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعدما لعب 12 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 13.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والمصرى البورسعيدى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الاهلى والمصرى البورسعيدى اليوم السبت من الدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.