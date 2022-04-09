شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية بطولة من دولاب الأهلي.. ثنائية أسامة حسنى تحسم كأس مصر أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يملك النادى الأهلي تاريخا كبيرا، فهو أكثر الأندية المصرية تتويجًا بالألقاب المحلية والأفريقية، كما أنه الأكبر من ناحية الشعبية فى مصر بل والوطن العربى وقارة أفريقيا، حيث يمتلك قاعدة عريضة تصل لملايين.

تأسست القلعة الحمراء عام 1907، ومنذ ذلك الحين وظلت الغلبة للمارد الأحمر فى مختلف البطولات على كافة الأصعدة الرياضية.

وفى كرة القدم، حصد الأهلي عددًا كبيرًا للغاية من الألقاب، إلى جانب احتضانه لعدد من أساطير اللعبة منذ الثلاثينات وحتى الآن، وطوال أيام شهر رمضان الكريم يستعرض ”الخليج 365” عبر نافذة "حكاية بطولة من دولاب الأهلى" أشهر البطولات التي حصدها المارد الأحمر على صعيد الساحرة المستديرة.

ربما تكون مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر عام 2007 هي واحدة من أفضل مباريات القمة بين قطبى الكرة المصرية.

ففي يوم 2 يوليو 2007 أقيمت واحدة من أمتع مباراة فى تاريخ لقاءات القمة بين الأهلى و الزمالك فى نهائى كأس مصر 2007، وامتدت المباراة بين الغريمين إلى الوقت الإضافى، قبل أن يحسمها الأهلى لصالحه بالفوز 4-3، وشهدت المواجهة تألق عدد كبير من اللاعبين، وفى مقدمتهم أسامة حسنى صاحب الهدفين الثالث والرابع بجانب عماد متعب وأبو تريكة من الأهلى، بالإضافة إلى عمرو زكى وجمال حمزة وشيكابالا من الزمالك.

واتسم اللقاء بأهمية خاصة بعد نجاح الزمالك فى الفوز على الأهلى بهدفين دون رد فى الدور الثانى بالدورى المحلى، فى ظل غياب المدرب مانويل جوزيه بعد حسم الأحمر للتتويج وخوض المباراة بالبدلاء.

الأهلى بدأ المباراة بتشكيل مكون من: أمير عبد الحميد فى حراسة المرمى، أمامه ثلاثى الدفاع شادى محمد وعماد النحاس وأحمد السيد، وفى وسط الملعب إسلام الشاطر ومحمد بركات وحسام عاشور ومحمد شوقى وأبو تريكة، وفى الهجوم عماد متعب وفلافيو.

أما الزمالك لعب بتشكيل مكون من: الحارس محمد عبد المنصف، أمامه أحمد غانم سلطان ووائل القبانى ووسام العابدى وعمرو الصفتى وطارق السيد للدفاع، وعلاء عبد الغنى وتامر عبد الحميد وحازم إمام للوسط، وعمرو زكى وجمال حمزة فى الهجوم.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يتفوق الزمالك فى الشوط الثانى ويفتتح التسجيل فى الدقيقة 50 عن طريق عمرو زكى، من خطأ مشترك بين شادى محمد وعماد النحاس.

ورد متعب سريعًا بإحراز هدف التعادل فى الدقيقة 57، لكن الزمالك خطف التقدم من جديد فى الدقيقة 65 عن طريق البديل شيكابالا.

وفى الوقت الذى توقع فيه الجميع تتويج الزمالك بلقب كأس مصر أدرك الأهلى التعادل فى الدقيقة 88 عن طريق أبو تريكة، لتمتد المباراة إلى الوقت الإضافى.

وتقدم الزمالك فى الدقيقة 100 عن طريق جمال حمزة، لكن البديل أسامة حسنى منح الأهلى هدف التعادل فى الدقيقة 106، قبل أن ينجح حسني فى إحراز هدف الفوز فى الدقيقة 107 ليتوّج المارد الأحمر ببطولة كأس مصر.