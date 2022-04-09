شكرا لقرائتكم خبر عن جورفان فييرا مدرب الزمالك السابق ينفى شائعة وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى البرازيلي جورفان فييرا، مدرب الزمالك السابق ومنتخب العراق السابق، ما تردد عن وفاته مؤكدا أنه بصحة جيدة، حيث انتشرت شائعات في عدد من المواقع خارج مصر عن وفاة مدرب الزمالك الأسبق، قبل أن يتم نفيها.

يمتلك فييرا سجلا حافلا فى المجال التدريبى، خاصة فى منطقة الشرق الأوسط، حيث قاد العديد من الأندية فى سلطنة عمان والمغرب والسعودية ومصر وحقق العديد من البطولات المحلية القارية.

وحقق لقب كأس الأمم الآسيوية مع منتخب العراق عام 2007، بالإضافة إلى أنه عمل مساعد مدرب لمنتخب المغرب عام 1986، وحقق الدورى مع القادسية الكويتى عام 1999 .

وافق فييرا على قيادة فريق الإسماعيلى عام 2001 فى أول قيادة فنية له مع الأندية المصرية، إلا أنه لم يضع بصمة قوية مع الدراويش ليرحل سريعا، وفى عام 2012 / 2013 عاد مرة أخرى للإيجيبشين ليج من بوابة الزمالك، ورغم العروض القوية التى بدأها مع الأبيض فى بداية الموسم، إلا أنه رفض استكمال عقده وفضل الرحيل بعد وصول عرض رسمى من المنتخب الكويتى.

بعد ثلاثة أعوام من الرحيل عن الزمالك يعود فييرا مرة أخرى للتدريب بالدورى المصرى عن طريق سموحة، إلا أنه رحل أيضا سريعا ليعود فى 2018 من جديد للإسماعيلى إلا أنه يرحل أيضا بعد عدد قليل من المباريات بسبب تدهور نتائج الفريق ورغبة الإدارة والجماهير فى رحيله .

ولد فييرا عام 1953 فى مدينة ريو دى جانيرو بالبرازيل، لأم برازيلية وأب برتغالى، لذا فإنه يملك الجنسية البرازيلية والبرتغالية، بالإضافة للمغربية نظرا لزواجه من مغربية، اعتنق الإسلام وقاد العديد من الفرق العربية .

بعد دراسته الطب الرياضى لمدة ثلاث سنوات، بدأ حياته المهنية ولعب لأندية كبرى فى البرازيل، مثل فاسكو دا جاما وبوتافوجو آر جى وبورتوغيزا، وذلك فى حقبة السبعينات.