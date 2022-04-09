هل تستفيد الفرق المصرية من تطبيق الـ"VAR" في ربع نهائي البطولات الأفريقية؟

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القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أخيرا، وبعد استغاثات ومطالبات رسمية، تطبيق تقنية الفيديو في مباريات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، استجابة لضغوط الأندية للحد من الأخطاء التحكيمية الفادحة التي شهدها دور المجموعات في البطولتين.

وكان الأهلي قد اشتكى رسميا من قرارات الحكام في مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وطالب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد في المباريات.

وقرر رؤساء اللجان الفنية ولجنة المسابقات في "كاف" البدء في تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد من ربع نهائي البطولة هذا الموسم، استجابة للضغوطات الكبيرة من الأندية، بحثا عن أكبر قدر من العدل.

تطبيق تقنية الـ"VAR" طمأن الأندية التي وصلت لربع نهائي البطولات القارية، خاصة الأهلي الذي علق على ما يتعرض له من أخطاء على لسان مدير الكرة سيد عبد الحفيظ قائلا: "لا يهمني المنافس في ربع النهائي بقدر ما يهمني من يحكم اللقاء، الكرة في العالم تطورت بشكل كبير، وما زال التحكيم في إفريقيا هو العائق الأكبر".

تصريحات سيد عبد الحفيظ جاءت بسبب حالات كثيرة تعرض لها الأهلي، ومنها ضربة الجزاء المستحقة للاعبه أحمد عبد القادر في مباراة الهلال السوداني بالقاهرة والتي اثارت الكثير من الجدل.

الشاهد من الاحتكام لتقنية الفيديو في المراحل الحاسمة من البطولات الأفريقية، هو استدراك الكاف للموقف، والاحتكام للعدالة التحكيمية بين المتنافسين، وهي خطوة حملت شعار "أن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي أبدا".