عادل مصطفى: الأهلي يحب الأدوار الإقصائية.. والفرق الكبيرة تخشى مواجهته

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القاهرة - سامية سيد - أكد عادل مصطفى، نجم منتخب النادي الأهلي الأسبق، أن النادي الأهلي يحب المباريات الصعبة في دوري أبطال أفريقيا على مدار فريقه، وذلك قبل مواجهتي الفريق الأحمر مع فريق الرجاء المغربي، ضمن منافسات دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصطفى، في تصريحات تليفزيونية: "الرجاء المغربي فريق قوي، ولكن الأهلي يحب المباريات الصعبة في دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "الأهلي من الفرق التي تسطيع التسجيل خارج ملعبها بالبطولات الأفريقية، وهذا ما شاهدناه خلال البطولتين السابقتين التي نجح الفريق في التتويج بهما".

وتابع: "لا أخشى على الأهلي في الأدوار الإقصائية بالبطولات، والفرق الكبيرة هي من تتمنى تجنب مواجهة الأهلي".

ويلعب الأهلي مع الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم 16 أبريل الجاري باستاد الأهلي والسلام، فيما ستقام مباراة العودة بالمغرب الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة يوم 22 أبريل الجاري بالمغرب.