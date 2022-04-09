شكرا لقرائتكم خبر عن عادل مصطفى: الأهلي يحب الأدوار الإقصائية.. والفرق الكبيرة تخشى مواجهته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد عادل مصطفى، نجم منتخب النادي الأهلي الأسبق، أن النادي الأهلي يحب المباريات الصعبة في دوري أبطال أفريقيا على مدار فريقه، وذلك قبل مواجهتي الفريق الأحمر مع فريق الرجاء المغربي، ضمن منافسات دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقال مصطفى، في تصريحات تليفزيونية: "الرجاء المغربي فريق قوي، ولكن الأهلي يحب المباريات الصعبة في دوري أبطال أفريقيا".
وأضاف: "الأهلي من الفرق التي تسطيع التسجيل خارج ملعبها بالبطولات الأفريقية، وهذا ما شاهدناه خلال البطولتين السابقتين التي نجح الفريق في التتويج بهما".
وتابع: "لا أخشى على الأهلي في الأدوار الإقصائية بالبطولات، والفرق الكبيرة هي من تتمنى تجنب مواجهة الأهلي".
ويلعب الأهلي مع الرجاء المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم 16 أبريل الجاري باستاد الأهلي والسلام، فيما ستقام مباراة العودة بالمغرب الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة يوم 22 أبريل الجاري بالمغرب.
وأرسلت إدارة الأهلي خطابًا اليوم لوزارة الشباب والرياضة، تطلب فيه مساندة فريق الأهلي في مباراته المرتقبة أمام الرجاء المغربي في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، وذلك للتواصل مع الأجهزة المعنية ومؤسسات الدولة للموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة للاستاد في المباراة المشار إليها.
وأكدت إدارة الأهلي أنها على ثقة كبيرة بأن رجال الأمن الذين يتحملون العبء الأكبر في كل المناسبات قادرون على تأمين أي عدد من الحضور الجماهيري، خاصة بعد التجربة الناجحة في مباراة مصر والسنغال والتي حضرها ما يزيد على 70 ألف متفرج.
وشدد الأهلي على أن إدارته جاهزة للتعاون مع كافة الجهات المعنية والشركات الوطنية المعاونة في التأمين والتنظيم، وأنه يأمل بأن يحظى فريق الأهلي بالمساندة والدعم خاصة أنه في مهمة وطنية، وأن هذه المباراة تحدد وبنسبة كبيرة الفريق المتأهل للدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال.