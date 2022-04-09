الامارات | الجزيرة يتلقى خسارة آسيوية مفاجئة أمام القوة الجوية

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يتلقى خسارة آسيوية مفاجئة أمام القوة الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى فريق الجزيرة خسارة مفاجئة على يد القوة الجوية العراقية بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض فجر اليوم السبت ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وكان الجزيرة قريباً من حصد نقطة ثمينة من المواجهة، التي كانت في طريقها للتعادل 1-1، لكنه استقبل هدفاً متأخراً في الدقيقة 82 بواسطة علي كاظم ليخسر اللقاء. وتقدم الفريق العراقي بالهدف الأول في الدقيقة 11، لكن الجزيرة سجل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول بواسطة لاعبه زايد العامري، قبل أن يستقبل هدف الخسارة في الدقيقة 82. وسيلتقي الجزيرة في الجولة القادمة بفريق الشباب السعودي على استاد الأمير فيصل بن فهد.

ويتصدر الشباب ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفوزه علي مومباي سيتي الهندي بثلاثية نظيفة، ويأتي بعده القوة الجوية العراقي بذات الرصيد من النقاط، فيما يحتل كل من الجزيرة ومومباي المركزين الثالث والرابع على التوالي بدون نقاط.

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