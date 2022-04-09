شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى: جمهور الرجاء أهم أسلحة الفريق أمام الأهلي في دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنى طارق مصطفى، المدير الفني الجديد لنادي أولمبيك أسفي المغربي، أن تكون تجربته الثالثة في التدريب بالدورى المغربي موفّقة، موضحا أن المنافسة على الألقاب في المغرب صعبة للغاية، وتشهد درجة كبيرة من التنافسية.

وتطرق مصطفى، في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2 للحديث عن المواجهة المرتقبة بين الأهلي والرجاء في ربع نهائي دورى أبطال إفريقيا قائلا: "الرجاء فريق كبير ويعرف أنه سيواجه بطل إفريقيا، الجماهير الغفيرة للرجاء وملعب محمد الخامس أهم الأسلحة التي يعول عليها الفريق المغربي، كما يمتلك عددا من اللاعبين المميزين".

وأضاف: "موسيماني أفضل مدرب أجنبي في تاريخ الأهلي، رغم أنه يعاني أمام الفرق الصغيرة بالدوري، لكنه يجيد التعامل مع الكبار، وأتوقع أن يكون له الغلبة في مباراة الرجاء".

وتابع: "المباراة صعبة على الفريقين، الرجاء والأهلى فرق لها تقاليدها في المسابقات الأفريقية، وأتوقع أن تكون مباراة جميلة، كما أتوقع حضورا جماهيريا بملء سعة الاستاد في مباراة العودة بالمغرب".

وعن فرص المصري البورسعيدي أمام نهضة بركان في الكونفدرالية قال نجم ومدرب منتخب مصر السابق: "نهضة بركان يعيش ظروفا مثالية، توج قبل أيام بكأس العرش، ويمتلك خبرات كبيرة، لكن المصري أيضا فريق مميز، ويملك مدربا قديرا له تاريخ أفريقي كبير".