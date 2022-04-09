شكرا لقرائتكم خبر عن بركات: عودة زيزو للمشاركة مكسب للزمالك ومنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد بركات، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق، أن عودة أحمد سيد زيزو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بجانب زميله المغربي أشرف بن شرقي، سيمثل إضافة هجومية كبيرة للفريق الأبيض خلال المباراة المقبلة أمام مصر للمقاصة، والمقرر لها اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الـ13 ببطولة الدوري المصري.

وقال بركات، في تصريحات تليفزيونية: "عودة زيزو لقائمة الزمالك مرة أخرى تمثل إضافة قوية لنادي الزمالك ولمنتخب مصر أيضا، خاصة أنه واحد من أفضل اللاعبين خلال الفترة الماضية".

وتابع: "عودة زيزو لقائمة الفريق بالإضافة إلى عودة طارق حامد، واستعادة أوباما لتألقه مرة أخرى، سيمثلون ثقل فني لنادي الزمالك".