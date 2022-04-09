شكرا لقرائتكم خبر عن بركات: عودة زيزو للمشاركة مكسب للزمالك ومنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد محمد بركات، نجم منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق، أن عودة أحمد سيد زيزو، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بجانب زميله المغربي أشرف بن شرقي، سيمثل إضافة هجومية كبيرة للفريق الأبيض خلال المباراة المقبلة أمام مصر للمقاصة، والمقرر لها اليوم السبت، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، ضمن منافسات الجولة الـ13 ببطولة الدوري المصري.
وقال بركات، في تصريحات تليفزيونية: "عودة زيزو لقائمة الزمالك مرة أخرى تمثل إضافة قوية لنادي الزمالك ولمنتخب مصر أيضا، خاصة أنه واحد من أفضل اللاعبين خلال الفترة الماضية".
وتابع: "عودة زيزو لقائمة الفريق بالإضافة إلى عودة طارق حامد، واستعادة أوباما لتألقه مرة أخرى، سيمثلون ثقل فني لنادي الزمالك".
أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قائمة الفريق التى ستخوض مباراة المقاصة المقرر لها في التاسعة والنصف مساء غد السبت باستاد الكلية الحربية، فى إطار مباريات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
وتضم القائمة كلا من: "حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد، وخط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي - حازم إمام - حمزة المثلوثي، وخط الوسط: طارق حامد - إمام عاشور- محمد أشرف "روقا" – يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر – محمود عبد الرازق "شيكابالا"- أشرف بن شرقي - أيمن حفني - رزاق سيسيه – أحمد سيد " زيزو" - سيد عبد الله، وخط الهجوم: عمر السعيد.