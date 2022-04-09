شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الإسماعيلي يكشف سبب نقل "محمد عادل" للمستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور مجدي باز، رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي، أن محمد عادل، لاعب الوسط، تعرّض لهبوط متأثرا بالصيام خلال شهر رمضان المبارك.

وقال الدكتور مجدي باز: "اللاعب تم نقله للمستشفى من أجل إجراء بعض الفحوصات التي أثبتت خلوه من أية إصابات وحاجته لراحة قصيرة".

وأضاف: "فضّلنا إراحة اللاعب من التدريبات وحصوله على راحة إضافية لحين اكتمال جاهزيته قبيل العودة للتدريبات الجماعية".

يذكر أن الإسماعيلي كان يستعد لاستئناف منافسات مسابقة الدوري الممتاز بمواجهة المصري البورسعيدي على ملعب برج العرب بالإسكندرية، قبل أن يتم تأجيلها لموعد يحدد لاحقا، في ظل تأهل الأخير للدور ربع نهائي كأس الكونفدرالية.