شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يهزم بايونيرز 5/1 وديا استعدادا لسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتهت المباراة الودية التي جمعت فيوتشر مع فريق بايونيرز استعداداً لمباراة سيراميكا التى ستقام يوم الجمعة المقبل ضمن مباريات الأسبوع الـ14 بالدورى الممتاز، بفوز فيوتشر بخمسة أهداف مقابل هدف وسجل أهداف فيوتشر (محمد رضا "هدف"، جوناثان "هدف"، أحمد عاطف "هدف"، أيمن الصفاقسى "هدف"، أليو نداى "هدف").

ويستعد فيوتشر لمواجهة سيراميكا يوم 15 أبريل الجارى ضمن منافسات الجولة 14 من عمر مسابقة الدورى العام، حيث يطمح أبناء على ماهر إلى استعادة النتائج الإيجابية بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر، ويواصلون سلسلة العروض القوية بالدورى من أجل اقتحام المربع الذهبى.

ورفع فريق فيوتشر رصيده إلى النقطة 19 ليتقدم إلى المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام، بعدما خاض 13 مباراة فاز خلالها في 5 لقاءات وخسر 4 أخرى وتعادل في مثلها، وسجل لاعبو فيوتشر 19 هدفا واستقبلت شباكهم 12 هدفا آخر.

وكان فيوتشر قد ودع بطولة كأس مصر بعد الهزيمة أمام منتخب السويس بركلات الجزاء الترجيحية، وذلك فى منافسات الدور التمهيدى للبطولة.